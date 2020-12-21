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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:43206

COVID-19: чего ожидать системе здравоохранения Сумщины в январе?

Главный санитарный врач Сумской области, исполняющий обязанности генерального директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский предоставил ориентировочные прогнозы относительно возможного увеличения количества больных коронавирусной инфекцией в январе-феврале.

«Правительство объявляет локдаун с 8 до 24 января. Это возможность удержать здравоохранение от коллапса и избежать многочисленной смертности населения», - отметил Владимир Збаражский.

Он объясняет, что COVID-19 - респираторная инфекция, поэтому ситуация с наступлением осенне-зимнего периода была ожидаемой, о чем и предупреждали жителей области. С начала ноября 2020 года состоялось стремительный рост заболеваемости, которое продолжалось около 4 недель, когда каждый день болело от 3000 до 5000 жителей области. Сумщина некоторое время даже была лидером по количеству новых больных.

Недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что в феврале грипп, ОРЗ всегда дают пик заболеваемости, поэтому прогнозы специалистов указывают на то, что в середине февраля 2021 года ситуация с заболеванием всеми вирусными инфекциями, в том числе и COVID-19, может быть гораздо сложнее.

Сейчас в Сумской области уже вторую неделю наблюдается замедление распространения инфекции.

«Чего ожидать в январе-феврале нашей системе здравоохранения? Прогнозы зависят от поведения людей, от того насколько они прислушиваются к рекомендациям медиков и выполнять их. Дисциплинированность в этом вопросе - это самое сильное звено любой эпидемии», - отметил Владимир Збаражский и добавил, что несмотря на свободные койко-места и обеспеченность учреждений здравоохранения кислородом, жителям области необходимо помнить, когда COVID-19 вступает в силу, то здравоохранение эти силы теряет.

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