В Сумах подброшенная новорожденная девочка всем обеспечена: но не откажутся от подгузников После публикации новости о том, что в больницу 2 января подбросили новорожденную девочку, в редакцию стали поступать вопросы о том, как можно помочь ребенку.

Журналисты обратились с этим вопросом к администрации Сумской областной детской клинической больницы, где находится младенец.

Заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Людмила Юсюк заверила, что ребенок всем обеспечен: в больнице есть все необходимые медпрепараты, пеленки и другие вещи, в которых нуждаются дети. Людмила Анатольевна поблагодарила всех неравнодушных, кто до этого приносил для девочки вещи, но необходимости в них пока нет. При этом врач уточнила, что помощь в виде подгузников (вес от 3 кг) и влажных детских салфетках лишней не будет. Их можно принести в Сумскую областную детскую клиническую больницу, пишет 0542.ua.