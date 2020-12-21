Сумы на 4-ом месте в Украине по затратам на празднование Нового года Самым дорогим празднования Нового года будет для жителей Бучи. Здесь местные власти выделили почти 4 млн гривен. В расчете на одного жителя города это почти по 108 гривен.

В Мариуполе выделили 12,3 млн гривен, - по 28,3 грн в расчете на одного жителя. Днепр выделил 5 млн - всего по 5 гривен, пишет Чесно.

Самым дешевым оказалось празднование во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. Там подготовка к праздникам обойдется жителям города менее чем в 1 гривну на человека.

В бюджете Сумского городского совета предусмотрено более 1,5 млн гривен на новогодние расходы.

Это средства на установку и монтаж двух елок в центре (на работы предусмотрено 253 тыс. гривен) и праздничное оформление города иллюминацией, фотозонами (?) и гирляндами - около 369 тыс. гривен. На новогодние подарки детям льготных категорий израсходовано около 320 тыс., А на организацию и проведение мероприятий - около 193 тыс.

В среднем на одного сумчанина затраты составили 5,85 грн, что также четвертое место в Украине.