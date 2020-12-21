На Сумщине больше 200 полицейских будут обеспечивать публичную безопасность и порядок на Рождество По случаю Рождества Христова на территории области запланировано проведение богослужений в 218 религиозных сооружениях.

Из них: 32 - Православной церкви Украины, 6 - Украинской православной церкви КП, 180 - Украинской православной церкви (МП). Ожидается, что участие в них примут более 6500 верующих.

Публичную безопасность и порядок во время богослужений будут обеспечивать 206 полицейских.

К патрулированию территории области будут задействованы полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, на праздничные дни предусмотрена работа дополнительных взрывотехнических, усиленных следственно-оперативных групп и групп документирования полиции.

Полицейские отмечают: гражданам необходимо соблюдать действующее законодательство и карантин. Находясь в местах массового скопления людей, держите социальную дистанцию, используйте защитные маски, закрывая ими рот и нос.

Помните: от вашего поведения зависит жизнь и здоровье ваше личное, ваших родных и всех окружающих, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.