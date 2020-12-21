Сумские патрульные устроили погоню за пьяным водителем (видео) Вечером патрульным поступило сообщение о водителе автомобиля Audi с признаками алкогольного опьянения, который только что сел за руль.

На улице Герасима Кондратьева экипаж обнаружил указанную машину. Водитель двигался без включенного ближнего света фар в темное время суток и своими маневрами на дороге создавал опасность для других участников дорожного движения. Только стражи порядка подали сигнал об остановке, как водитель наоборот ускорил движение и начал убегать. Силами двух экипажей транспортное средство путем блокирования удалось остановить на проспекте Казацком.

Водителя и пассажира патрульные задержали. 33-летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на месте он категорически отказался. Зато захотел проехать в учреждение здравоохранения. Заключение врачей никоим образом не изменило положение дел, ведь оно подтвердило нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому на него патрульные составили 4 административных материала: ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов), ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами), ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке) и ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Водителя от управления инспекторы отстранили. Автомобиль эвакуировали на специальную площадку.

Также, во время поверхностной проверки у 26-летнего пассажира патрульные обнаружили полиэтиленовый пакетик с веществом, похожим на наркотическое. Поэтому на место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.