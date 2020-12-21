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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:40485

В Ромнах повысили тарифы на отопление и горячую воду

На первом в этом году заседании исполкома Роменского горсовета утвердили тарифы на тепловую энергию.

Исполкомом принято решение по корректировке тарифов на услуги, которые предоставляют коммунальные предприятия «Ромныкоммунтепло» и «Ромнытеплосервис».

Тариф на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услугу по снабжению тепловой энергии, которые предоставляет КП «Ромныкоммунтепло» для потребностей населения, бюджетных учреждений, религиозных организаций и других категорий потребителей, составит 2149,03 грн/Гкал (с НДС), услугу по снабжению горячей воды для нужд бюджетных учреждений - 124,61 грн (с НДС).

Тариф на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услугу по снабжению тепловой энергии, которые предоставляет КП «Ромнытеплосервис» для нужд населения, бюджетных учреждений и других категорий потребителей составит 2050,97 грн/Гкал (с НДС).

Повышение тарифов обусловлено тем, что с момента их последнего установления увеличилась цена природного газа на 51%, услуги по распределению природного газа - на 13%, поставки активной электроэнергии - на 26%; произошло повышение прожиточного минимума с 1600,00 до 2270,00 грн.

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