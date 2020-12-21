Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога! Шестирічний Ростик Кібець вже більше двох років веде боротьбу з підступною хворобою.

У 2018 році йому було діагностовано гострий лейкоз. На той час лікарі давали гарні шанси на одужання за умови тривалого та вартісного лікування. Завдяки старанням лікарів та фінансовій допомозі небайдужих людей, хлопчику стало краще - Ростик зайшов в ремісію. Але після контрольної пункції, виявлено рецидив хвороби.

Наразі Ростик заступає на перший блок хіміотерапії. А далі єдиним вірним рішенням, на думку лікарів, є пересадка стовбурових клітин. Такі операції роблять закордонні клініки і коштують чимало грошей. Зараз ведуться перемовини з медичними центрами, які готові провести таку операцію хлопчику.

Рідні Ростика знову благають небайдужих людей про допомогу. Самотужки впоратись не має можливості. Не залишимо наодинці в складний час родину Кібець! У Ростика є шанс на одужання!

Реквізити для надання допомоги:

Кібець Юрій Сергійович (тато) 4149499114489758