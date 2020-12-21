На Сумщине «накрыли» точку продажи нелицензионных табачных изделий Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области в Сумах прекратили оптовую и розничную торговлю табачными изделиями и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, без наличия соответствующей лицензии, предусмотренной действующим законодательством Украины.

По результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято 635 единиц товара общей стоимостью более 100 тыс. грн. В частности, жидкости, используемые в электронных сигаретах, различных наименований и объема (от 30 мл до 120 мл), наборы Vape Mix Kit и картриджи для электронных сигарет.

В отношении злоумышленника, который осуществлял противоправную деятельность, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).