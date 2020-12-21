«Скорая» будет приезжать к сумчанам по новым правилам С 1 января начали действовать новые правила для выезда скорой медицинской помощи.

Теперь именно диспетчер службы экстренной будет решать - ехать на вызов бригаде или не ехать, пишет Суспільне.

Что именно изменится для сумчан?

Наталья Фалько - гипертоник, вызывает «скорую» лишь если крайне необходимо. Последний случай был накануне Нового года, говорит стало плохо из-за повышенного давления.

«Я всегда переживаю, что мне не так плохо, как кому-то другому, и скорую помощь вызываю только в крайнем случае. А то уже ближе к ночи давление было 190. Стало страшно. Вызвала «скорую». Очень быстро приехали, минут через 10. Очень удивилась. Пришел молодой человек. Я думала медбрат. Нет, врач. Сделали укол магнезии, сделали кардиограмму», - рассказывает женщина.

По новым правилам, в таких случаях - повышение давления у людей с гипертонией, «скорая» может не приехать. Ведь теперь направлять бригаду или нет, решает диспетчер. Как это работает - рассказали в Сумском центре экстренной медпомощи.

«О состоянии пациента мы спрашиваем. Ставим главные вопросы, которые у нас заданы в программе, и выбираем по критерию, какое состояние больного, программа уже сама решает - «срочный», «критический» или «экстренный». Вся эта информация очень нужна нам, чтобы понимать каково состояние больного», - рассказывает фельдшер по приему вызовов Дарья Заика. По ее словам, если из первых вопросов понятно, что ситуация экстренная, то сразу направляют бригаду, а затем опрашивают дальше.

Круглосуточно в центре экстренной медпомощи дежурит около 16 специалистов. Принимают вызовы со всей области. Пятеро отвечают на звонки от пациентов, четверо перераспределяют вызовы на свободные бригады, остальные консультируют по телефону и обрабатывают результаты вызовов.

«У нас есть обращение в нашу службу, когда абонент звонит и говорит, что в выезде бригады не нуждается, но общение с этим абонентом нашего диспетчера логично приводит к необходимости выезда бригады. Там, действительно, оказывается экстренное состояние. Вместе с тем есть обращение, когда безответственно населения относится, когда абоненты вызывают нашу бригаду», - рассказывает заместитель директора областного центра «скорой» помощи Галина Белоус.

Также Галина Белоус отметила, новым постановлением Кабмина отменили территориальный принцип разделения вызовов. Это означает, что теперь «скорая» должна приезжать через 10 минут после вызова, как в городе, так и в селе. Ранее такое время было только для вызовов по городу. В то же время если вызов был ложным, штрафовать больше не будут.

В новых правилах, определили четыре состояния пациента, по которым диспетчер ориентируется как быстро нужна помощь. Эти состояния:

- «критическое» - «скорая» должна доехать к вам за 10 минут. При этом жизнь больного должна быть под угрозой: отсутствует дыхание, сильное кровотечение или последствия удара электрическим током, молнией, сильная интоксикация и др.

- «экстренное» - время прибытия скорой: не более 20 минут. Признаки состояния: нарушение сознания, кровотечение, нарушение дыхания, пр.

- «не экстренное» - то есть жизни нет очевидной угрозы, и состояние пациента стабильное. В таких случаях диспетчер порекомендует обратиться к семейному врачу или направит бригаду, которая не выполняет экстренные вызовы.

- «не профильное обращение» - диспетчер посоветует обратиться к семейному врачу или проконсультирует пациента по телефону дежурный врач «скорой».

Если бы Наталья Фалько с давлением под 190 вызвала «скорую» сейчас, то ее случай из-за новых правил подпал бы к категории - не экстренное состояние.

Врач семейной медицины Людмила Борсук говорит, что в условиях пандемии часть работы, которую должны выполнять врачи «скорой», перекладывают на них, что неуместно.

«Что касается двух последних критериев, это «не экстренное» и «не профильное», то я считаю, что там, где экстренные вызовы будут, то будет большая нагрузка на нас - врачей-терапевтов и на семейных врачей. Это связано сегодня с коронавирусной инфекцией», - отмечает Людмила Борсук.

Еще по новым правилам добавился номер телефона для вызова экстренной помощи. Кроме 103, теперь можно звонить - 112. Это контакт диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который, при необходимости, переадресует обращения медиков. По словам заместителя директора областного центра экстренной медицинской помощи Галины Белоус, пока номер 112 работает для жителей Сум.