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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:19271

В Сумах провели индорхоккейный турнир

4-6 января состоялись первые в этом году соревнования по индорхоккею в Сумах.

В манеже СумГУ проходил турнир «Рождественские встречи». В соревнованиях приняли участие шесть команд. По результатам соревнований места распределились следующим образом:

1. Команда «Лимончики», тренер Макаева С.

2. Команда «Снежные сердца», тренер Бондаренко Е.

3. Команда «Мафия Санта-Клауса», тренер Тагиева Д.

4. Команда «Новогодние ангелочки», тренер Кукарина Н.

5. Команда «Внучки Деда Мороза», тренер Свистюр Е.

6. Команда «Новогодние елки», тренер Ткач Н.

Судейская коллегия определила лучших игроков в номинациях:

Самый перспективный игрок турнира - Валерия Тищенко

Настоящий капитан - Вероника Мовчан

Лучший вратарь турнира - Татьяна Степанченко

Лучший игрок турнира - Оксана Пономаренко

Именинница турнира - Владислава Рудик

Мистер турнира - Дмитрий Железный

Мисс турнира - Валерия Бездитько

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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