В Сумах провели индорхоккейный турнир 4-6 января состоялись первые в этом году соревнования по индорхоккею в Сумах.

В манеже СумГУ проходил турнир «Рождественские встречи». В соревнованиях приняли участие шесть команд. По результатам соревнований места распределились следующим образом: 1. Команда «Лимончики», тренер Макаева С. 2. Команда «Снежные сердца», тренер Бондаренко Е. 3. Команда «Мафия Санта-Клауса», тренер Тагиева Д. 4. Команда «Новогодние ангелочки», тренер Кукарина Н. 5. Команда «Внучки Деда Мороза», тренер Свистюр Е. 6. Команда «Новогодние елки», тренер Ткач Н. Судейская коллегия определила лучших игроков в номинациях: Самый перспективный игрок турнира - Валерия Тищенко Настоящий капитан - Вероника Мовчан Лучший вратарь турнира - Татьяна Степанченко Лучший игрок турнира - Оксана Пономаренко Именинница турнира - Владислава Рудик Мистер турнира - Дмитрий Железный Мисс турнира - Валерия Бездитько