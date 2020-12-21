В Сумах провели индорхоккейный турнир

В манеже СумГУ проходил турнир «Рождественские встречи». В соревнованиях приняли участие шесть команд. По результатам соревнований места распределились следующим образом:
1. Команда «Лимончики», тренер Макаева С.
2. Команда «Снежные сердца», тренер Бондаренко Е.
3. Команда «Мафия Санта-Клауса», тренер Тагиева Д.
4. Команда «Новогодние ангелочки», тренер Кукарина Н.
5. Команда «Внучки Деда Мороза», тренер Свистюр Е.
6. Команда «Новогодние елки», тренер Ткач Н.
Судейская коллегия определила лучших игроков в номинациях:
Самый перспективный игрок турнира - Валерия Тищенко
Настоящий капитан - Вероника Мовчан
Лучший вратарь турнира - Татьяна Степанченко
Лучший игрок турнира - Оксана Пономаренко
Именинница турнира - Владислава Рудик
Мистер турнира - Дмитрий Железный
Мисс турнира - Валерия Бездитько