Сумская мэрия будет контролировать пригородные маршруты Глава Сумской ОГА подписал распоряжение «О передаче полномочий организатора перевозок на пригородных автобусных маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы территории Сумской городской территориальной громады».

В нем, в частности, указано: «Департаменту развития инфраструктуры Сумской облгосадминистрации провести инвентаризацию маршрутной сети пригородных автобусных маршрутов общего пользования, которые не выходят за пределы территории Сумской городской ТГ и подлежат передаче, и передать до 15.01.2021 г. соответствующие документы (договоры об организации перевозок, паспорта маршрутов, расписания движения) исполнительному комитету Сумского горсовета для выполнения полномочий организатора перевозок», пишет Ваш шанс.