Сумская мэрия будет контролировать пригородные маршруты

В нем, в частности, указано: «Департаменту развития инфраструктуры Сумской облгосадминистрации провести инвентаризацию маршрутной сети пригородных автобусных маршрутов общего пользования, которые не выходят за пределы территории Сумской городской ТГ и подлежат передаче, и передать до 15.01.2021 г. соответствующие документы (договоры об организации перевозок, паспорта маршрутов, расписания движения) исполнительному комитету Сумского горсовета для выполнения полномочий организатора перевозок», пишет Ваш шанс.