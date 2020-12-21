Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:36474

Офис Президента задумался об отмене локдауна, Минздрав – против

В Офисе Президента Украины всерьез задумались над отменой решения о введении локдауна с 8 по 24 января.

И вероятность отказа от жесткого карантина составляет порядка 80%. Об этом информирует Телеграмм-канал KlimenkoTime.

«В ОП хотели бы провести отмену и подсветить ее как первое значимое достижение в 2021 году. Мол, принятые меры позволили избежать локдауна, в том числе защитить бизнес. Вместе с тем вероятность сохранения планов по локдауну, те самые порядка 20%, все же остается. Сейчас очень внимательно изучаются поступающие цифры по тестированию и загрузкам больниц, в динамике. Окончательное решение будет приниматься непосредственно под дату, к Рождеству. На основании «праздничных» цифр», — пишет блогер канала.

По его данным, ОП склонен отменить жесткие ограничительные меры игнорируя жесткую позицию Министерства здравоохранения и Кабмина в целом. Максим Степанов заявил, что его ведомство не поддерживает отмену или перенос локдауна. Логика – после новогодних праздников в Украине существенно увеличится число заболевших коронавирусом. Кроме того, министр предупредил, что ситуацию усугубляет приближающаяся эпидемия гриппа.

В свою очередь, Кабинет Министров Украины, в ходе внепланового заседания 5 января 2021 года ввел некоторые послабления в список ограничительных мер, разрешив магазинам торговать в карантин бытовой химией и прессой. Вместе с тем, под запретом осталась продажа спичек, лампочек и батареек.

«На внеочередном заседании Кабмина решений относительно новых дат локдауна не принималось. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна. Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести», – сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Общество

Новости

Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
Сегодня 16:23
На Сумщине 41710 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:52
В Сумах под больницу подкинули новорожденную девочку
03.01.2021 15:38
Как будет работать Центральный рынок Сум во время локдауна?
Сегодня 20:17
Локдаун с 8 января: что будет работать, а что закрывается в Сумах?
Сегодня 20:00
Офис Президента задумался об отмене локдауна, Минздрав – против
Сегодня 18:36
Сумская мэрия будет контролировать пригородные маршруты
Сегодня 18:28
В Сумах провели индорхоккейный турнир
Сегодня 18:19
Пианистки-близняшки из Конотопа - победители фестиваля-конкурса «SOLOVIOV ART»
Сегодня 17:49
В Ромнах на завершающем этапе ремонт приемное отделение экстренной помощи Роменской ЦРБ
Сегодня 17:08
«Скорая» будет приезжать к сумчанам по новым правилам
Сегодня 17:07
На Сумщине «накрыли» точку продажи нелицензионных табачных изделий
Сегодня 17:03
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.