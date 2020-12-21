Офис Президента задумался об отмене локдауна, Минздрав – против В Офисе Президента Украины всерьез задумались над отменой решения о введении локдауна с 8 по 24 января.

И вероятность отказа от жесткого карантина составляет порядка 80%. Об этом информирует Телеграмм-канал KlimenkoTime.

«В ОП хотели бы провести отмену и подсветить ее как первое значимое достижение в 2021 году. Мол, принятые меры позволили избежать локдауна, в том числе защитить бизнес. Вместе с тем вероятность сохранения планов по локдауну, те самые порядка 20%, все же остается. Сейчас очень внимательно изучаются поступающие цифры по тестированию и загрузкам больниц, в динамике. Окончательное решение будет приниматься непосредственно под дату, к Рождеству. На основании «праздничных» цифр», — пишет блогер канала.

По его данным, ОП склонен отменить жесткие ограничительные меры игнорируя жесткую позицию Министерства здравоохранения и Кабмина в целом. Максим Степанов заявил, что его ведомство не поддерживает отмену или перенос локдауна. Логика – после новогодних праздников в Украине существенно увеличится число заболевших коронавирусом. Кроме того, министр предупредил, что ситуацию усугубляет приближающаяся эпидемия гриппа.

В свою очередь, Кабинет Министров Украины, в ходе внепланового заседания 5 января 2021 года ввел некоторые послабления в список ограничительных мер, разрешив магазинам торговать в карантин бытовой химией и прессой. Вместе с тем, под запретом осталась продажа спичек, лампочек и батареек.

«На внеочередном заседании Кабмина решений относительно новых дат локдауна не принималось. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна. Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести», – сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.