Локдаун с 8 января: что будет работать, а что закрывается в Сумах? 8 января в Сумах, как и по всей Украине, стартует «локдаун».

Закрыться должны все магазины с непродовольственными товарами. Работать будут заведения, где не менее чем на 60% площади продают еду, лекарства, средства гигиены и связи. Также открыты будут зоомагазины и магазины с товарами для ухода за растениями, пишет Суспільне.

В сумском торгово-развлекательном центре «Мануфактура» закроется большинство магазинов. Работать будут только супермаркет «Сильпо» и «Зоомаркет», а также некоторые магазины будут выдавать заказы сделанные через интернет.

«Как офис мы работаем обязательно, так как в зимний период здание нужно поддерживать, то есть отопление будет включено. Для своих арендаторов, наших компаньонов, арендную плату мы не начисляем», - отметила менеджер по аренде ТРЦ «Мануфактура» Ирина Котлярова.

Продуктовые магазины и супермаркеты продолжат работать с соблюдением карантинных требований. В частности, в сумской сети магазинов «Кошик» говорят, что полностью обеспечивают покупателей дезинфицирующими средствами и перчатками. Прятать непродовольственные товары пока никто париказа не давал. Планируют работать в обычном режиме.

«Просьба ко всем покупателям: соблюдать жесткие карантинные меры, посещать магазины в масках, с правильным их ношением, соблюдать дистанцию, использовать одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. По непродовольственным группам товаров мы ждем разъяснения от профильного министерства: что будет можно продавать, а что – нельзя», - пояснила представительница сети магазинов «Кошик» Елена Нелина.