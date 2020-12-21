Сумские маршрутчики пускают в салон пассажиров без маски Об инциденте в маршрутке № 2 написал в Фейсбуке сумчанин Виталий Кругляк.

«Цікавий діалог був учора, 06-01-21, в маршрутці #2, їхавши по Лушпи.

Сиділа в салоні дівчина в навушниках та без маски, слухала музику, похитуючи в такт головою)). На зупинці зайшла жіночка, середнього віку. Одне вільне місце, біля дівчини. Вона туди сіла. Як тільки двері зачінились, маршрутка поїхала - почався діалог (Ж-жіночка, В-водій):

Ж: - Остановите маршрутку, тут пассажир без маски.

В: - І що?

Ж: - Вы должны её высадить, срочно остановите!!!

В: - Це в мої обов'язки не входить.

Ж: - Водитель, быстро остановите, вызывайте милицию, высадите её, или пусть милиция высадит, нельзя ехать, срочно остановите!!!!

В: - Жіночка, висаджувати в мої обов'язки не входить, в мої обов'язки входить безпечно перевезти вас і решту пасажирів від зупинки до зупинки, по маршруту, не порушуючи правил дорожнього руху та безпечно для вас. Визивайте поліцію, висаджуйте, штрафуйте, а я виконую свої обов'язки,

а ви тут мабуть якась терористка, ви хочете щоб я негайно зупинився, порушив правила, завдав небезпеки решті пасажирів, а не дай бог що трапиться при раптовій зупинці, в неположеному місці, ви відволікаєте водія від безпечного керування, це може призвести до аварії, ви точно тут терористка!

Наступна зупинка - жінка вийшла, всі поїхали далі, а дівчина як слухала музику в навушниках, так і далі слухала, та мабуть нічого цього і не чула», - написал сумчанин.