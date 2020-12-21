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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:251233

На Сумщине снова вспышка коронавируса: 505 случаев за сутки

За среду в Сумской области подтверждено 505 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за все время пандемии в области уже 42215 случаев забоелвания. Выздоровело 193 человека, - всего 35980. Умерло 6, – всего 549. Лечатся 5686.

В Украине за вчера 8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2567 человек; летальных случаев - 148; выздоровели - 11316 человек; осуществлено тестирований за сутки - 54438 (в частности методом ПЦР - 37287, методом ИФА - 17151).

За все время пандемии в Украине заболело - 1099493 человек; выздоровели - 773 214 человек; летальных исходов - 19 505; проведения ПЦР-тестов - 5717403.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 731 случай;

- Винницкая область - 250 случаев;

- Волынская область - 142 случая;

- Днепропетровская область - 414 случаев;

- Донецкая область - 572 случая;

- Житомирская область - 463 случая;

- Закарпатская область - 111 случаев;

- Запорожская область - 509 случаев;

- Ивано-Франковская область - 137 случаев;

- Киевская область - 480 случаев;

- Кировоградская область - 82 случая;

- Луганская область - 331 случай;

- Львовская область - 288 случаев;

- Николаевская область - 411 случаев;

- Одесская область - 694 случаев;

- Полтавская область - 389 случаев;

- Ровенская область - 326 случаев;

- Сумская область - 505 случаев;

- Тернопольская область - 198 случаев;

- Харьковская область - 599 случаев;

- Херсонская область - 147 случаев;

- Хмельницкая область - 411 случаев;

- Черкасская область - 233 случая;

- Черновицкая область - 161 случай;

- Черниговская область - 413 случаев.

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