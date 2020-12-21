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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:30809

Сумы будут строить полигон ТБО за 80 миллионов

6 января мэр Сум Александр Лысенко рассказал о ситуации с новым полигоном ТБО, который город собирается начать строить в этом году.

«Мы рассчитываем на строительство мусороперерабатывающего завода. Есть инвестор, - заявил он. – Но коронавирус сдерживает многие сферы деятельности. Однако, что касается бесперебойного оказания услуги по вывозу ТБО и их захоронения, мы двигаемся в двух направлениях – завод и строительство полигона на выделенном земельном участке. В прошлом году мы подготовили все документы. В этом запланировали выделить на полигон 38 млн грн из горбюджета и будем обращаться за дополнительными средствами в ГФРР (поскольку необходимо дофинансирование до 80 млн грн). В любом случае в этом году мы начнем капитальные работы – уже объявили тендер. В течение января-февраля будет определен подрядчик, и будем начинать строительство».

Действительно, управление капитального строительства и дорожного хозяйства 23 декабря объявило тендер на закупку работ по строительству нового полигона ТБО на территории Верхнесыроватского сельсовета ожидаемой стоимостью 82,46 млн. грн. Однако уже 31 декабря решено было отказаться от аукциона с пометкой «наявні підстави відмінити закупівлю, оскільки потреба в закупівлі буде у 2021 році». Так что ждем нового тендера, пишет Ваш шанс.

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