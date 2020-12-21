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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:421176

На Сумщине 42215 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 7 января в Сумской области 42215 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 505 человека (Белопольский р-н - 5, Бурынский р-н – 21, Великописаревский р-н - 3, Глухов – 29, Глуховский р-н - 9, Краснопольский р-н - 4, Кролевецкий р-н – 13, Лебедин – 15, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский р-н – 15, Ахтырка - 34, Ахтырский р-н - 5, Путивльский р-н - 27, Ромны - 4, Роменский р н - 6, Середина-Будский р-н – 10, Сумы - 211, Сумской р-н - 26, Тростянецкий р-н - 3, Шостка - 59, Шосткинский р-н - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 549 летальных случая, из них за минувшие сутки - 6 (Бурынский р-н - 1, Конотоп - 1, Сумы - 3, Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 35980 человек, из них за минувшие сутки - 193 (Бурынский р-н - 10, Конотоп - 5, Конотопский р-н - 4, Лебедин - 6, Лебединский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 3, Ахтырка – 28, Ахтырский р-н - 18, Ромны - 1, Сумы - 77, Сумской р-н - 13, Шостка – 24, Шосткинский р-н - 1, Ямпольский р-н - 1).

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