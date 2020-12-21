Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) Сегодня, 7 января, в 00:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Кожедуба в с. Ображеевка Шосткинского района.

На место происшествия выезжал дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели установили, что огнем охвачено кровлю на площади до 28 кв. м и стены дома площадью в 2 кв. м. Возникла угроза распространения пламени горючими конструкциями на все помещение.

В 1:33 пожар был локализован, в 2:39 - ликвидирован.

Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.