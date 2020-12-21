Продажа «Юбилейного» в Сумах: полиция расследует злоупотребление властью и растрату имущества Злоупотребление властью и растрата имущества - по этим статьям полиция Сумщины начала производства о продаже стадиона «Юбилейный».

Об этом рассказал сотрудник отдела коммуникации Нацполиции области Владимир Кузьменко, пишет Суспільне.

По его словам, дело открыли в декабре 2020 года. Сейчас продолжается досудебное расследование и другие следственные действия.

Продавала имущество государственная исполнительная служба. В ответе на запрос там объяснили, что с апреля 2020 года стадион - как корпоративные права должника - трижды выставляли на торги. Стартовая цена весной была 14 млн грн, каждый раз покупателей не находилось.

30 ноября 2020 года корпоративные права АО «Сумское НПО», которое учредило ООО «Сумыспортинвест» и которому на 99,98% принадлежит стадион «Юбилейный», снова выставили на торги по стартовой цене 5,4 млн грн, которую определили в рамках реализации исполнительного производства.

«Цену можно было обжаловать, но в законном порядке этого никто не сделал, поэтому корпоративные права продали 30 декабря 2020 года за 8,12 млн грн... Досудебным расследованием проверяется факт «возможного злоупотребления властью или служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды путем занижения реальной стоимости указанных корпоративных прав»... Приведенные основания являются надуманными... занижение стоимости имущества, которое выставляется на реализацию, является объективно невозможным», - говорится в письме управления ГИС Главного теруправления юстиции в Сумской области.

На заводе, корпоративные права которого продали, действия исполнительной службы называют «рейдерским захватом». Об этом говорится в ответе, который Суспільне 6 января 2021 года от пресс-службы Сумского научно-производственного объединения.

«Стадион, как объект недвижимости, находится в налоговом залоге, как следствие деятельности бывшего руководства предприятия в период с 2013 по январь 2019 года. Процедура продажи корпоративных прав ООО «Сумыспортинвест» осуществлялась с многочисленными нарушениями действующего законодательства, а действия государственных исполнителей можно квалифицировать как беспрецедентный рейдерский захват», - говорится в письме.

Стадион «Юбилейный» в Сумах продает исполнительная служба во исполнение решений судов о принудительном погашении долгов по зарплате перед работниками АО «Сумское научно-производственное объединение». Сумма долга, по информации исполнительной службы, составляет 179,4 млн грн. Полная сумма долговых обязательств, которые имеет общество перед кредиторами, которые содержат 4,7 тыс. документов сводного исполнительного производства, информирует государственная исполнительная служба, - 224,5 млн грн.

Кроме стадиона, 30 декабря 2020 года ГИС выставила на продажу также другое имущество АО «Сумское научно-производственное объединение» со стартовой ценой более 81 млн грн, торги не состоялись.