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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:13602

Вышла пилотная серия ретро-детектива по мотивам романов сумского писателя (видео)

6 января в эфире ICTV вышла пилотная серия ретро-детектива «Лучший сыщик».

Это киноверсия приключений снята по одноименному бестселлеру сумского писателя Владислава Ивченко. Авантюрная лента об украинском Шерлоке Холмсе.

«Лучший сыщик» перенесет телезрителей на сто лет в прошлое и расскажет о бывшем филере царской охранки, частном детективе Иване Пидопригоре. Бросив работу в киевском охранном отделении, герой покупает хутор под Ромнами, чтобы зажить спокойной жизнью и заняться хозяйством. Но тяга к расследованиям и необходимость привести справедливость в преступной губернии заставляют его снова взяться за расследование.

Ловить воров частный детектив будет вместе с чудаковатым напарником графом Осыкой-Маевским. Этот украинский доктор Ватсон немного неуклюжий, сентиментальный, но преданный Ивану Карповичу и всячески ему помогает в поисках мошенников и убийц. К тому же, именно ему доверено обрабатывать в литературном стиле истории самого известного детектива губернии и превращать сухой рапорт в «конфетку».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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