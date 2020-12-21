Вышла пилотная серия ретро-детектива по мотивам романов сумского писателя (видео) 6 января в эфире ICTV вышла пилотная серия ретро-детектива «Лучший сыщик».

Это киноверсия приключений снята по одноименному бестселлеру сумского писателя Владислава Ивченко. Авантюрная лента об украинском Шерлоке Холмсе.

«Лучший сыщик» перенесет телезрителей на сто лет в прошлое и расскажет о бывшем филере царской охранки, частном детективе Иване Пидопригоре. Бросив работу в киевском охранном отделении, герой покупает хутор под Ромнами, чтобы зажить спокойной жизнью и заняться хозяйством. Но тяга к расследованиям и необходимость привести справедливость в преступной губернии заставляют его снова взяться за расследование.

Ловить воров частный детектив будет вместе с чудаковатым напарником графом Осыкой-Маевским. Этот украинский доктор Ватсон немного неуклюжий, сентиментальный, но преданный Ивану Карповичу и всячески ему помогает в поисках мошенников и убийц. К тому же, именно ему доверено обрабатывать в литературном стиле истории самого известного детектива губернии и превращать сухой рапорт в «конфетку».