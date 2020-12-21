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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:097

Мэр Сум задумал обустроить 10 подземных мусорных площадок в этом году

В 2021 году в Сумах запланировано не менее 10 подземных мусорных площадок.

В прошлом году не раз поднимался вопрос обустройства в областном центре подземных мусорных площадок. Но появятся ли они хотя бы в 2021-м?

На это мэр Сум Александр Лысенко ответил: «Такие площадки планировались еще в прошлом году, и уже есть проекты. Их не стали делать, так как средства были сняты на медицину – обустройство больниц, покупку кислородных концентраторов. В этом году мы запланировали 1 млн. грн. на обустройство минимум 10-12 таких площадок. Сейчас дорабатывается проектная документация. Площадки будут размещены в центральной части города (по крайней мере, начнем с центра) – это объекты возле Воскресенского собора, на ул. И. Сирко (в районе пр. Лушпы, 7), на ул. Петропавловской (в районе «АТБ»), на перекрестке ул. Я. Мудрого и Ильинской (в районе Ильинской церкви). То есть там, где размещение обычных площадок не отвечает саннормам и мешает сумчанам», пишет Ваш шанс

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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