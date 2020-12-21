На Сумщине 235 новых случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 8 января в Сумской области 42450 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 235 человек (Бурынский р-н – 17, Глухов- 5, Конотоп - 40, Конотопский р-н - 4, Кролевецкий р-н - 3, Ахтырка - 10, Ахтырский р-н - 12, Ромны - 20 Роменский р-н - 3, Сумы - 97, Сумской р-н 10, Тростянецкий р-н -14).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 550 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 36453 человека, из них за минувшие сутки - 473 (Белопольский р-н – 19, Великописаревский р-н - 7, Глухов - 52, Глуховский р-н – 17, Краснопольский р-н - 7, Кролевецкий р-н - 44, Лебедин - 1, Лебединский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 7, Ахтырка - 5, Ахтырский р-н - 23, Ромны – 28, Роменский р-н - 46, Середина-Будский р-н - 1, Сумы - 180, Сумской р-н – 25, Шостка - 4, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 1).