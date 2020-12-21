На Сумщине полицейские изъяли у местного жителя 400 г конопли 400 г растений конопли обнаружили работники полиции у 33-летнего жителя с. Мирополье.

Информацию о том, что один из местных жителей хранит дома наркотические средства, правоохранители узнали от неравнодушных граждан. В ходе санкционированного обыска сообщение подтвердилась - в гараже и на чердаке хозяйственного помещения полицейские обнаружили 400 г растений конопли в высушенном состоянии, два устройства для употребления марихуаны.

Сам мужчина объясняет, что нашел растения на территории поселка в кустарниках, сорвал и оставил для собственного употребления. Сейчас все изъятое и направлено на экспертное исследование.

По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.