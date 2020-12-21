На Сумщине начался жесткий карантин: какие запреты необходимо соблюдать? В Украине с сегодняшнего дня стартовал жесткий карантин, который продлится до 24 января.

Жесткий карантин не будет таким всеобъемлющим, как был весной. Но все же многим предприятиям малого бизнеса, в основном развлекательного и оздоровительного профиля, придется встать на паузу.

Итак, что будет работать в жесткий карантин:

- общественный транспорт, включая междугороднее сообщение;

- торговля товарами продовольственной группы;

- торговля лекарственными средствами для людей и животных;

- торговля средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;

- торговля бытовой химией и печатной прессой;

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

- работа АЗС (кроме зон питания);

- работа банков и других финансовых учреждений;

- работа почты;

- работа салонов красоты, но только по предварительной записи;

- работа гостиниц (зоны питания в низ будут работать только с 6:00 до 11:00);

спортивные мероприятия клубов без зрителей.

Что запрещено с сегодняшнего дня:

- посещение заведений образования, кроме детсадов;

- работа предприятий общественного питания (кафе, ресторанов, баров): в них еду будут продавать только на вынос;

- проведение всех массовых мероприятий;

- работа ТРЦ (за исключением тех отделов, которым позволено работать);

- работа бассейнов, спортзалов и фитнес-центров;

- работа торговых заведений и заведений бытового обслуживания (кроме тех случаев, когда это разрешено);

- работа непродовольственных рынков (ее разрешат с ограничениями).