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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:06563

На Сумщине начался жесткий карантин: какие запреты необходимо соблюдать?

В Украине с сегодняшнего дня стартовал жесткий карантин, который продлится до 24 января.

Жесткий карантин не будет таким всеобъемлющим, как был весной. Но все же многим предприятиям малого бизнеса, в основном развлекательного и оздоровительного профиля, придется встать на паузу.

Итак, что будет работать в жесткий карантин:

- общественный транспорт, включая междугороднее сообщение;
- торговля товарами продовольственной группы;
- торговля лекарственными средствами для людей и животных;
- торговля средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;
- торговля бытовой химией и печатной прессой;
- техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
- работа АЗС (кроме зон питания);
- работа банков и других финансовых учреждений;
- работа почты;
- работа салонов красоты, но только по предварительной записи;
- работа гостиниц (зоны питания в низ будут работать только с 6:00 до 11:00);
спортивные мероприятия клубов без зрителей.
Что запрещено с сегодняшнего дня:
- посещение заведений образования, кроме детсадов;
- работа предприятий общественного питания (кафе, ресторанов, баров): в них еду будут продавать только на вынос;
- проведение всех массовых мероприятий;
- работа ТРЦ (за исключением тех отделов, которым позволено работать);
- работа бассейнов, спортзалов и фитнес-центров;
- работа торговых заведений и заведений бытового обслуживания (кроме тех случаев, когда это разрешено);
- работа непродовольственных рынков (ее разрешат с ограничениями).

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