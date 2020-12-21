Под Сумами участковый оперативно разоблачил вора электротехники Воспользовавшись отсутствием хозяина, злоумышленник проник в хозяйственное помещение пенсионера и похитил электроинструменты.

За помощью к участковому офицеру полиции обратился 84-летний житель Сумского района. Он рассказал, что из двух его хозяйственных помещений исчезли бензопила, бензокосилка и шуруповерт.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Им оказался 31-летний житель с. Терешковка. Своей причастности к совершенному он не отрицал. Правоохранители изъяли у него похищенные вещи и вернули владельцу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.