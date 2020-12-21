В Кролевце на Рождество произошло разбойное нападение Происшествие произошло утром 7 ноября в г. Кролевец. Двое неизвестных на безлюдной улице напали на 32-летнего местного жителя и силой отобрали у него кошелек и золотые изделия.

О преступлении в полицию сообщил сам пострадавший. Прибыв на вызов, полицейские опросили возможных свидетелей происшествия и начали поиски злоумышленников.

Установлено, что около шести часов утра 32-летний местный житель возвращался домой навеселе. Двое парней, воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, напали на него, применив физическую силу. В результате завладели кошельком с банковскими картами и изделиями из золота.

«Скорой» пострадавший был доставлен в Кролевецкую ЦРБ с многочисленными телесными повреждениями.

«Принятыми неотложными оперативно-розыскными мероприятиями наши сотрудники быстро установили личности подозреваемых, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции. - Ими оказались 21-летний кролевчанин и 18-летний житель района».

Сейчас одного из злоумышленников уже задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении другого решается вопрос об избрании меры пресечения.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.