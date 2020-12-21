На Сумщине в Рождество умер священник Пресс-служба Конотопской епархии УПЦ (МП) сообщила о смерти протоиерея Богдана Черемшинского.

7 января умер на 67-м году жизни умер клирик Конотопской епархии прот. Богдан Черемшинский. Отпевание состоялось сегодня, 8 января, после Божественной Литургии в Спасо-Преображенском соборе г. Путивль.

Справка

Богдан Петрович Черемшинский родился 29 июня 1953 года в селе Барыш Бучацкого района Тернопольской области в православной семье колхозника. Отец Черемшинский Петр Григорьевич работал в колхозе разнорабочим. Мать Черемшинская Стефания Иосифовна работала в колхозе дояркой.

Богдан воспитывался при родителях, в 1960 году начал обучение в средней школе в родном селе, которую закончил в 1970 году. За все юношеские годы посещал храм и пел на клиросе.

В 1971 году окончил курсы водителя, работал шофером в колхозе. В 1972 году был призван в ряды советской армии в танковые войска. Проходил службу в ГДР. В 1974 демобилизовался и пошел работать шофером на сахарный завод г. Буча до 1982 года.

В 1976 году женился на православной девушке Ярославой Степановной Босок, которая работала консервном заводе г. Буча.

В январе 1982 году приехал к родственникам в г. Глухов и пошел работать сторожем в Трех-Анастасиевский собор, а затем работал шофером в Сумском епархиальном управлении, пел на клиросе в Спасо-Преображенском соборе г. Сумы.

14 августа 1982 года был возведен в сан диакона Высокопреосвященнейшим Антонием, архиепископом Черниговским и Нежинским, служил в Кафедральном соборе г. Сумы. А 28 ноября был рокоположен в священнический сан.

15 декабря 1982 года был назначен настоятелем Покровского храма с. Некрасова и штатным священником Трех-Анастасиевского собора г. Глухов. В том же году был награжден «набедренником», а в 1983 - «камилавкой».

В 1986 году поступил в Московскую Духовную Семинарию. В 1988 году награжден «наперсным Крестом». В 1989 году был назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма г. Путивль. В 1990 году возведен в сан протоиерея, и назначен благочинным Путивльского округа Сумской епархии.

В 1991 году поступил в Киевскую Духовную Академию. В 1992 году награжден «палицей» и «Крестом с украшениями». В 1993 году награжден «митрой».

В 2000 году награжден орденом «Преподобного Нестора Летописца» и орденом «Рождество Христово 2000».

В 2018 году с благодарностью за понесенные труды был освобожден от должности благочинного.

7 января 2021 года протоиерей Богдан Черемшинский умер.

Черемшинский Богдан Петрович родился 29 июня 1953 года в селе Барыш Бучацкого района Тернопольской области в православной семье колхозника. Отец Черемшинский Петр Григорьевич работал в колхозе разнорабочим. Мать Черемшинская Стефания Иосифовна работала в колхозе дояркой.

Богдан воспитывался при родителях, в 1960 году начал обучение в средней школе в родном селе, которую закончил в 1970 году. За все юношеские годы посещал храм и пел на клиросе.

В 1971 году окончил курсы водителя, работал шофером в колхозе. В 1972 году был призван в ряды советской армии в танковые войска. Проходил службу в ГДР. В 1974 демобилизовался и пошел работать шофером на сахарный завод г. Буча до 1982 года.

В 1976 году женился на православной девушке Ярославой Степановной Босок, которая работала консервном заводе г. Буча.

В январе 1982 году приехал к родственникам в г. Глухов и пошел работать сторожем в Трех-Анастасиевский собор, а затем работал шофером в Сумском епархиальном управлении, пел на клиросе в Спасо-Преображенском соборе г. Сумы.

14 августа 1982 года был возведен в сан диакона Высокопреосвященнейшим Антонием, архиепископом Черниговским и Нежинским, служил в Кафедральном соборе г. Сумы. А 28 ноября был рокоположен в священнический сан.

15 декабря 1982 года был назначен настоятелем Покровского храма с. Некрасова и штатным священником Трех-Анастасиевского собора г. Глухов. В том же году был награжден «набедренником», а в 1983 - «камилавкой».

В 1986 году поступил в Московскую Духовную Семинарию. В 1988 году награжден «наперсным Крестом». В 1989 году был назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма г. Путивль. В 1990 году возведен в сан протоиерея, и назначен благочинным Путивльского округа Сумской епархии.

В 1991 году поступил в Киевскую Духовную Академию. В 1992 году награжден «палицей» и «Крестом с украшениями». В 1993 году награжден «митрой».

В 2000 году награжден орденом «Преподобного Нестора Летописца» и орденом «Рождество Христово 2000».

В 2018 году с благодарностью за понесенные труды был освобожден от должности благочинного.

7 января 2021 года протоиерей Богдан Черемшинский умер.