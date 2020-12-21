Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:53427

На Сумщине в Рождество умер священник

Пресс-служба Конотопской епархии УПЦ (МП) сообщила о смерти протоиерея Богдана Черемшинского.

7 января умер на 67-м году жизни умер клирик Конотопской епархии прот. Богдан Черемшинский. Отпевание состоялось сегодня, 8 января, после Божественной Литургии в Спасо-Преображенском соборе г. Путивль.

Справка

Богдан Петрович Черемшинский родился 29 июня 1953 года в селе Барыш Бучацкого района Тернопольской области в православной семье колхозника. Отец Черемшинский Петр Григорьевич работал в колхозе разнорабочим. Мать Черемшинская Стефания Иосифовна работала в колхозе дояркой.

Богдан воспитывался при родителях, в 1960 году начал обучение в средней школе в родном селе, которую закончил в 1970 году. За все юношеские годы посещал храм и пел на клиросе.

В 1971 году окончил курсы водителя, работал шофером в колхозе. В 1972 году был призван в ряды советской армии в танковые войска. Проходил службу в ГДР. В 1974 демобилизовался и пошел работать шофером на сахарный завод г. Буча до 1982 года.

В 1976 году женился на православной девушке Ярославой Степановной Босок, которая работала консервном заводе г. Буча.

В январе 1982 году приехал к родственникам в г. Глухов и пошел работать сторожем в Трех-Анастасиевский собор, а затем работал шофером в Сумском епархиальном управлении, пел на клиросе в Спасо-Преображенском соборе г. Сумы.

14 августа 1982 года был возведен в сан диакона Высокопреосвященнейшим Антонием, архиепископом Черниговским и Нежинским, служил в Кафедральном соборе г. Сумы. А 28 ноября был рокоположен в священнический сан.

15 декабря 1982 года был назначен настоятелем Покровского храма с. Некрасова и штатным священником Трех-Анастасиевского собора г. Глухов. В том же году был награжден «набедренником», а в 1983 - «камилавкой».

 В 1986 году поступил в Московскую Духовную Семинарию. В 1988 году награжден «наперсным Крестом». В 1989 году был назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма г. Путивль. В 1990 году возведен в сан протоиерея, и назначен благочинным Путивльского округа Сумской епархии.

В 1991 году поступил в Киевскую Духовную Академию. В 1992 году награжден «палицей» и «Крестом с украшениями». В 1993 году награжден «митрой».

В 2000 году награжден орденом «Преподобного Нестора Летописца» и орденом «Рождество Христово 2000».

В 2018 году с благодарностью за понесенные труды был освобожден от должности благочинного.

7 января 2021 года протоиерей Богдан Черемшинский умер.

Черемшинский Богдан Петрович родился 29 июня 1953 года в селе Барыш Бучацкого района Тернопольской области в православной семье колхозника. Отец Черемшинский Петр Григорьевич работал в колхозе разнорабочим. Мать Черемшинская Стефания Иосифовна работала в колхозе дояркой.

Богдан воспитывался при родителях, в 1960 году начал обучение в средней школе в родном селе, которую закончил в 1970 году. За все юношеские годы посещал храм и пел на клиросе.

В 1971 году окончил курсы водителя, работал шофером в колхозе. В 1972 году был призван в ряды советской армии в танковые войска. Проходил службу в ГДР. В 1974 демобилизовался и пошел работать шофером на сахарный завод г. Буча до 1982 года.

В 1976 году женился на православной девушке Ярославой Степановной Босок, которая работала консервном заводе г. Буча.

В январе 1982 году приехал к родственникам в г. Глухов и пошел работать сторожем в Трех-Анастасиевский собор, а затем работал шофером в Сумском епархиальном управлении, пел на клиросе в Спасо-Преображенском соборе г. Сумы.

14 августа 1982 года был возведен в сан диакона Высокопреосвященнейшим Антонием, архиепископом Черниговским и Нежинским, служил в Кафедральном соборе г. Сумы. А 28 ноября был рокоположен в священнический сан.

15 декабря 1982 года был назначен настоятелем Покровского храма с. Некрасова и штатным священником Трех-Анастасиевского собора г. Глухов. В том же году был награжден «набедренником», а в 1983 - «камилавкой».

 В 1986 году поступил в Московскую Духовную Семинарию. В 1988 году награжден «наперсным Крестом». В 1989 году был назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма г. Путивль. В 1990 году возведен в сан протоиерея, и назначен благочинным Путивльского округа Сумской епархии.

В 1991 году поступил в Киевскую Духовную Академию. В 1992 году награжден «палицей» и «Крестом с украшениями». В 1993 году награжден «митрой».

В 2000 году награжден орденом «Преподобного Нестора Летописца» и орденом «Рождество Христово 2000».

В 2018 году с благодарностью за понесенные труды был освобожден от должности благочинного.

7 января 2021 года протоиерей Богдан Черемшинский умер.

Общество

Новости

На Сумщине начался жесткий карантин: какие запреты необходимо соблюдать?
Сегодня 11:06
На Сумщине 235 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:43
Локдаун с 8 января: что будет работать, а что закрывается в Сумах? 1
06.01.2021 20:00
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
Сумчанин, к которому ломились грабители, оказался в розыске за кражу
Сегодня 18:14
На Сумщине в Рождество умер священник
Сегодня 17:53
В Сумах собаку убили лопатой? (фото)
Сегодня 13:32
В Ромнах пожарные ликвидировали масштабное возгорание в жилом секторе (видео)
Сегодня 13:13
В Кролевце на Рождество произошло разбойное нападение
Сегодня 12:25
На Сумщине во время ликвидации пожара обнаружено тело женщины (видео)
Сегодня 12:11
В Шостке на переходе сбили 85-летнюю пенсионерку
Сегодня 11:48
Сумские хоккеистки провели фотосессию в вышиванках (фото)
Сегодня 11:31
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.