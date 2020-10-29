Мэрия Сум игнорирует петиции Мэрия Сум просрочила ответы на две петиции от горожан.

Сделать освещение ул. Харьковской от путепровода вдоль ПАО «Сумыхимпром» до выезда из города просит автор электронной петиции Дмитрий Кальченко:

«На участке дороги по ул.Харьковская от путепровода до выезда из города вдоль ПАО «Сумыхимпром» отсутствует наружное освещение. Это повышает веротяность ДТП в условиях недостаточной видимости или в темное время суток. Прошу Вас запланировать в бюджете города на 2021 год расходы на светодиодное освещение данного участка дороги», - пишет сумчанин.

Петицию подписали 252 человека из 250 необходимых. Обнародование ответы должно было состояться не позднее 28 декабря 2020 года. Но по состоянию на 11 января ответы на петицию в мэрии до сих пор не предоставили...

Также ждет своего ответа петиция «Создание тротуара по улице Белопольское шоссе» от Лилии Зубко:

«Обращаемся с просьбой оказать содействие в создании тротуара, проходящей до автобусной остановки по адресу улица Белопольское шоссе, 26 (остановка за поворотом на улицу Черниговскую).

Ежедневно работники окружающих зданий вынуждены преодолевать проблемный участок дороги, которая в направлении автобусной остановки отсутствует полностью, чтобы добраться до места работы. Дело в том, что на данном участке полностью отсутствует любой тротуар, и людям нужно проходить просто по вытоптанной дорожке, а в дождливую погоду там пройти просто невозможно, так как проход превращается в болото, и либо человек идет по болоту, или нужно обходить по проезжей части (что опасно).

По данному адресу находятся офисные здания, в которых приезжают также и студенты для прохождения практики и обучения, магазины, кафе, за день там проходит большое количество людей, и каждый раз нужно проходить этот участок, чтобы добраться да остановки или от нее. А для пожилых людей в дождливую погоду там пройти просто невозможно».

Эта петиция набрала 251 подпись, и ждет ответа с 23 декабря. Ответ должен быть опубликован до 5 января.

Напомним: некоторые петиции ждали своего ответа по 8 месяцев.