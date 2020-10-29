Мэрия Сум игнорирует петиции

Сделать освещение ул. Харьковской от путепровода вдоль ПАО «Сумыхимпром» до выезда из города просит автор электронной петиции Дмитрий Кальченко:
«На участке дороги по ул.Харьковская от путепровода до выезда из города вдоль ПАО «Сумыхимпром» отсутствует наружное освещение. Это повышает веротяность ДТП в условиях недостаточной видимости или в темное время суток. Прошу Вас запланировать в бюджете города на 2021 год расходы на светодиодное освещение данного участка дороги», - пишет сумчанин.
Петицию подписали 252 человека из 250 необходимых. Обнародование ответы должно было состояться не позднее 28 декабря 2020 года. Но по состоянию на 11 января ответы на петицию в мэрии до сих пор не предоставили...
Также ждет своего ответа петиция «Создание тротуара по улице Белопольское шоссе» от Лилии Зубко:
«Обращаемся с просьбой оказать содействие в создании тротуара, проходящей до автобусной остановки по адресу улица Белопольское шоссе, 26 (остановка за поворотом на улицу Черниговскую).
Ежедневно работники окружающих зданий вынуждены преодолевать проблемный участок дороги, которая в направлении автобусной остановки отсутствует полностью, чтобы добраться до места работы. Дело в том, что на данном участке полностью отсутствует любой тротуар, и людям нужно проходить просто по вытоптанной дорожке, а в дождливую погоду там пройти просто невозможно, так как проход превращается в болото, и либо человек идет по болоту, или нужно обходить по проезжей части (что опасно).
По данному адресу находятся офисные здания, в которых приезжают также и студенты для прохождения практики и обучения, магазины, кафе, за день там проходит большое количество людей, и каждый раз нужно проходить этот участок, чтобы добраться да остановки или от нее. А для пожилых людей в дождливую погоду там пройти просто невозможно».
Эта петиция набрала 251 подпись, и ждет ответа с 23 декабря. Ответ должен быть опубликован до 5 января.
Напомним: некоторые петиции ждали своего ответа по 8 месяцев.
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