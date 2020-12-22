Юлия Джима в ТОП-10 на Кубке мира по биатлону Выпускница СумГУ стала десятой в спринте на 5-ом этапе Кубка мира по битлону.

Большой биатлон вернулся в 2021-м году в немецком Оберхофе! В пятницу два спринта проходят под аккомпанемент привычного для этого стадиона тумана, сегодня, впрочем, не сильно мешавшего стрельбе на рубежах, пишет biathlon.com.ua.

Первым стартовым номерам спринта у девушек, помимо борьбы с туманом, пришлось еще и прокладывать трассу, укатывая выпавший свежий снег. Таким «первопроходцем» в украинской сборной тренеры определили самую молодую из участниц – Екатерину Бех. Спринт для Кати сложился непросто: к регламентным 7,5 километрам дистанции Бех добавила еще 300 метров на двух кругах штрафа и в итоговом протоколе расположилась на 62-м месте с почти трехминутным отставанием от времени лидера.

Основные же претендентки на победу были сосредоточены во второй стартовой группе. И уже первая из них Тирил Экхофф задала темп, непосильный соперницам! К традиционной реактивной скорости норвежка добавила стопроцентную стрельбу и после собственного финиша уже спокойно ожидала церемонию награждения – хотя бы приблизиться к результату Тирил другие биатлонистки сегодня не сумели.

Ближайшей из соперниц Экхофф в завтрашней гонке преследования станет одна из основных ее конкуренток по общему зачету Ханна Эберг. Правда, в спринте между первым и вторым местами полуминутная «пропасть» по времени, при том что шведка также стреляла чисто.

Третьей стала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер, сегодня удивившая не столько стрельбой с одним промахом, сколько отличным лыжным ходом! В награду Хаузер впервые в карьере поднялась на пьедестал почета в личной гонке Кубка мира! До этого были восемь подиумов, и даже две победы, но все они были добыты в одиночных микстах.

В украинской команде лучшие кондиции в первой гонке января продемонстрировала выпускница СумГУ Юлия Джима. Не промахнись Юля на стойке, место в цветочной церемонии для нее сегодня было вполне реальным. Но даже десятая позиция с кругом штрафа – вселяющий солидный оптимизм результат! Причем на последнем круге Джима отыграла три позиции – у отнюдь не слабых соперниц, как, например, Анаис Бескон и Моника Хойниш.

Единственной из наших девушек, отстрелявшейся без штрафа, стала Дарья Блашко. Правда, по скорости Даше еще предстоит «раскатиться» после рождественской паузы, а потому при двух нулях она пока заработала девять кубковых очков за 32-е место.

Еще две наших спортсменки вряд ли смогут записать эту гонку в актив. Елена Пидгрушная показала второй в команде ход, но на огневых рубежах работа не задалась: промах в лежке и два круга штрафа в стрельбе стоя отправили капитана женской сборной на 53-ю позицию. Уроженка Сум Анастасия Меркушина и вовсе промахнулась непривычно много для себя – четыре раза, и в итоге финишировала 92-й.

Из приятных сюрпризов снова стоит отметить белорусских девушек. Две из них по чистой скорости показали результат в восьмерке лучших, а Елена Кручинкина и вовсе стала быстрейшей на лыжне в спринте! При этом последний круг боровшаяся за личный рекорд в Кубке мира спортсменка буквально пролетела – отыграв, к примеру у победительницы спринта Тирил Экхофф семь секунд! Правда, два круга штрафа, заработанные в стойке, оставили Кручинкину восьмой.

Лидер Кубка мира Марте Олсбю Ройселанд также два раза заглядывала на штрафной круг, из-за чего не смогла побороться за подиум. Однако скоростью на дистанции попыталась минимизировать потери в тотале и к финишу сумела подняться до пятой позиции, сохранив желтый биб лидера общего зачета. Перевес норвежки над занимающей второе место Ханной Эберг составляет 23 балла.

В украинской команде лучшая – по прежнему Дарья Блашко, которая удерживает 25-е место. лия Джима за счет успешного спринта также вплотную приблизилась к топ-30. В Кубке наций женская сборная Украины сохраняет восьмое место.

Спринт. Женщины

1. Тирил Экхофф (0+0) 23:54,0

2. Ханна Эберг (0+0) +29,6

3. Лиза Тереза Хаузер (0+1) +40,2

...

10. Юлия Джима (0+1) +1:09,9

32. Дарья Блашко (0+0) +1:52,7

53. Елена Пидгрушная (1+2) +2:37,3

62. Екатерина Бех (1+1) +2:55,2

92. Анастасия Меркушина (3+1) +4:17,2