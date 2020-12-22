Сумские биатлонисты не попали в очки на Кубке мира Условия проведения спринта у мужчин на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе несколько изменились по сравнению с женской гонкой: туман чуть рассеялся, но свежий снег начал падать активнее, добавляя проблем на и без того непростой оберхофской трассе.

Да еще и на стрельбище разгулялся ветер, обещая самые непредсказуемые повороты в сюжете гонки, пишет biathlon.com.ua.

Но… Год новый – герои старые. В таких переменчивых условиях как рыба в воде чувствовал себя Йоханнес Бё. Лидер Кубка мира немного «притормозил» в Хохфильцене, не добыв на двух этапах ни одной победы в пяти гонках, но уже в первом старте января вновь оказался на высшей ступени подиума! Даже промах в стойке не помешал норвежцу финишировать первым.

Хотя конкуренцию со стороны партнеров по сборной Йоханнес испытывал нешуточную! Лишь на последнем круге в «братской» дуэли он сумел обогнать Тарьея Бё, который после стойки уходил на последний круг лидером, но выдержать необходимый для победы темп не смог. На финише между братьями 11 секунд в пользу Йоханнеса.

Третьим стал еще один норвежец Стурла Легрейд, успехи которого в нынешнем сезоне уже перестают удивлять – уникально для спортсмена, который фактически является дебютантом Кубка мира! Сегодня у обладателя синего биба лучшего молодого биатлониста в общем зачете вновь идеальная стрельба, которая позволила оформить норвежский хет-трик на подиуме! Второй подряд в спринтах сезона!!!

Среди украинских спортсменов лучше других новый биатлонный год встретил Артем Прима. В его активе наиболее качественная в команде стрельба, но на трассе наш спортсмен проигрывал довольно много, и на финише его результат – 30-й.

Дмитрий Пидручный испортил себе спринт уже на стрельбе лежа, где оставил незакрытыми четыре мишени. Чистой стрельбой стоя Дима, как мог, попытался исправить ситуацию, но все, чего ему удалось достичь – это отобраться в гонку преследования с 53-м результатом. Но отметим улучшение скоростных качеств капитана мужской сборной: по чистому ходу у Пидручного 21-е время.

Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко стартовал под третьим номером, и работал «трассоукладчиком» для всех соперников. Хотя только ранним номером объяснять две с половиной минуты отставания по дистанции, конечно, нельзя. И с двумя промахами Руслан в гонку преследования пробиться не сумел – 73-й.

Двое ребят, присоединившихся к основной команде после участия в чемпионате Украины в Буковеле, к сожалению, качественно улучшить командные результаты тоже не смогли. Еще один уроженец Сумщины Артем Тищенко на три секунды и четыре позиции опередил Руслана Ткаленко, но при этом пробежал на один круг штрафа меньше – 69-я позиция. Но отметим, что Тищенко – единственный из стартовавших сегодня украинцев в двух гонках, для которого этот спринт был дебютным международным стартом в сезоне. Пятый из украинцев Тарас Лесюк с тремя кругами штрафа стал 86-м.

Ну и вновь отмечаем белорусский сюрприз! Сначала удивил Сергей Бочарников, который какое-то время красовался на первой позиции после второго рубежа. В итоге он, правда, не попал в десятку лучших, зато там оказался Роман Елётнов, который с нулями впервые в карьере пробился в десятку гонки Кубка мира. Предыдущее личное достижение было ровно год назад здесь же, в Оберхофе в спринте, где Елётнов стал 14-м.

В общем зачете Кубка мира позиции Йоханнеса Бё остаются незыблемыми: после сегодняшней победы отрыв от ближайшего преследователя Стурла Легрейда достиг 67-ми очков. Дмитрий Пидручный остается лучшим из украинцев, но в топ-тридцатку тотала никто из наших ребят пока не попадает.

В Кубке наций наша команда переместилась на 12-ю строчку, при этом отставание от идущих десятыми словенцев выросло до 100-а баллов. Исправить ситуацию ребята попытаются уже в воскресных микстах. Ну а завтра пятый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится гонками преследования.

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+1) 25:12,0

2. Тарьей Бё (0+0) +10,8

3. Стурла Легрейд (0+0) +21,6

...

30. Артем Прима (1+0) +1:47,6

53. Дмитрий Пидручный (4+0) +2:24,0

69. Артем Тищенко (1+0) +3:04,3

73. Руслан Ткаленко (1+1) +3:07,3

86. Тарас Лесюк (1+2) +3:47,3