Сегодня сумские футзалисты сыграют с «Ураганом» (трансляция) Сегодня, 9 января, АФФК «Сумы» проведет домашний матч 16-го тура чемпионата Украины.

Соперник - ивано-франковский «Ураган», который идет на 4-м месте в Экстра-лиге с 31 очком.У наших 14 очков и 7-е место. В первом круге сумчане обыграли ивано-франковцев на их поле 3:2.

Игра начнется в 13.00.