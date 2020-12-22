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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:23262

Какие налоги за свои квартиры в 2021-м заплатят украинцы и кого оштрафуют?

Если опоздать с оплатой на месяц, то кроме самого налога придется заплатить и 10% штрафа.

В Украине до сентября граждане должны заплатить налоги на квартиры и дома. Тем, кто не заплатит, начнут начислять штрафы, пишет Главком.

У украинцев есть ровно 60 дней на оплату после получения квитанции

Такая норма законодательства указана в Налоговом кодексе. Так, с момента, как пришла квитанция, у украинцев есть ровно 60 дней на оплату налога. Последнее «письмо» отправляют до 1 июля – после этого квитанции-уведомления больше не рассылают. Но если вас не просят заплатить налог, но вы владеете большой квартирой или домом, возможно, стоит самостоятельно обратиться в местное отделение налоговой службы и проверить, не потерялась ли ваша квитанция.
К слову, ежегодно около миллиона украинцев получают квитанции. Причем, судя по данным фискалов, платят украинцы исправно. Если же опоздать на 30 дней, то кроме самого налога придется заплатить и 10% штрафа, при задержке более чем на месяц, штраф составит уже 20%.
Налог уплачивается в местный бюджет, а местные власти решают, сколько платить. Закон устанавливает максимальные ставки и минимальную площадь. Например, запрещено взимать налог за квартиру менее 60 кв.м и за дом до 120 кв.м (если есть и дом, и квартира, то за общую площадь до 180 кв.м). Но при этом городской совет может принять решение брать налоги только с тех, чье жилье, например, более 130 кв.м.
Правда, учитывая, что для местной власти этот налог – существенный источник пополнения казны, львиная доля населенных пунктов оставили «нормы» в 60 и 120 кв.м соответственно.

Сколько нужно заплатить?

Размер налога – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы. Платить в 2020-м нужно за 2019 год и, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывался за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4723 грн, значит, платить нужно до 70,8 грн за квадрат.
Допустим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется «лишние» 40 квадратов – 2,8 тыс. грн.
Напомним, украинцы в 2021-м должны заплатить налоги за свои машины в том случае, если их стоимость составляет не менее 375 минималок (2,2 млн грн) и возраст не превышает 5 лет.

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