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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:38353

На Сумщине 42160 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 9 января в Сумской области 42610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 160 человек (Белопольский р-н - 5, Бурынский р-н – 10, Глухов- 1, Краснопольский р-н - 14, Лебедин - 2, Лебединский р-н - 3, Путивльский р н - 2, Роменский р-н - 10, Сумы - 97, Сумской р-н - 14, Ямпольский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 550 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 36911 человека, из них за минувшие сутки - 458 (Глухов - 63, Глуховский р-н – 22, Конотоп – 14, Краснопольский р-н - 8, Кролевецкий р-н - 54, Лебедин – 13, Лебединский р-н - 2, Ахтырка - 64, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Ромны - 70, Роменский р-н - 12, Середина-Будский р-н - 5, Сумы - 105, Сумской р-н - 7, Тростянецкий р-н - 4, Шостка - 9, Шосткинский р-н - 4).

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На Сумщине 42160 случаев заболевания COVID-19: подробности
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