В Ахтырке во время ликвидации пожара обнаружено тело человека (видео) 8 января в 19:10 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что горит жилой дом по ул. Разина в г. Ахтырка.

На тушение были направлены дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, пожар обнаружила сожительница хозяина, вернувшись с работы. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

Проводя разведку, в одной из комнат было обнаружено бездыханное тело хозяина, 1982 года рождения.

В 19:27 пожар был локализован, а в 20:25 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области