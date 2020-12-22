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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:26352

На Сумщине полицейские поймали серийного автогонщика

Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний роменчанин.

В первом случае он угнал автомобиль ВАЗ-2104, который владелец оставил лишь на несколько часов возле дома своих друзей. Во втором - покусился на автомобиль ЗАЗ-11027, который владелец оставил незапертым у одной из многоэтажек города.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1-2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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