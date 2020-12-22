Роменские полицейские поймали вора, который обокрал собутыльника Соблазнился злоумышленник на чужие электродрель, болгарку, бензопилу и мобильный телефон.

С заявлением о преступлении в полицию обратился 56-летний житель Ромен. Пострадавший рассказал правоохранителям, что у него похитили строительные инструменты и мобильный телефон. В содеянном заподозрил своего знакомого, с которым накануне у себя дома распивал спиртные напитки.

Полицейские разыскали мужчину. Им оказался ранее судимый 30-летний роменчанин. В содеянном он сознался и рассказал, что часть похищенного уже успел продать, часть сдал в ломбард, только мобильный телефон остался у него. Вырученные деньги планировал потратить на собственные нужды.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража». За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Окончательное решение по делу примет суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.