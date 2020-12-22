Депутат Сумского горсовета обвинил мэра в лоббировании интересов маршрутчиков Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик высказался по поводу ограничения выхода на маршруты коммунального транспорта во время «локдауна».

«У кого-то есть еще сомнения, что мэр Лысенко имеет частные интересы в маршруточном бизнесе нашего города?

Последнее управленческое решение команды Лысенко - уменьшить количество единиц коммунального транспорта и отдать предпочтение частным перевозчикам.

Без решения городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительного комитета КП «Электроавтотранс» вводит ограничение движения коммунального транспорта во время локдауна. Фактически отказывается выполнять коммунальный заказ в полном объеме и заставляет сумчан пользоваться частным транспортом.

Надо вспомнить и о качестве услуг от частных перевозчиков. Есть районы нашего города, в которые после 20.00 не доехать и не уехать из них. А по договору с горисполкомом частники должны обеспечить движение маршруток минимум до 22.00. Но и здесь мэр закрывает на это глаза.

Сумской городской совет ежегодно выделяет миллионы гривен из городского бюджета на поддержку «Электроавтотранса». Чтобы предприятие работало для сумчан. Но оно и дальше продолжает работать на частный интерес.

Подготовил депутатское обращение относительно недопущения уменьшения единиц подвижного состава КП «Электроавтотранс» во время локадуна в январе 2021!

Сумчане должны получать полноценную и качественную услугу от коммунального предприятия», - написал он.

Напомним: по сообщению КП "Электроавтотранс", с 8 по 24 января коммунальный транспорт будет ездить в полном объеме только в часы пик, в бежпиковые часы - по 1-2 единице транспорта на маршруте.