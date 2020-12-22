Столичному медийщику из Сум ищут доноров крови в Киеве Роман Киевицкий – уроженец Шостки, выпускник Шосткинской школы №2 - лицея и Сумского пединститута им. С.А.Макаренко. Долго работал в Сумах на радиостанциях.

Сейчас проживает в Киеве. Работал на радио Джем ФМ, IQ Production, шоу «Большая разница ТВ» на Первом канале, а в последнее время – в медиакомпании «Суспільне мовлення» Национальной общественной телерадиокомпании Украины, пишет Шостка.инфо.

Как сообщает Роман на своей странице в Фейсбуке, его экстренно прооперировали, срочно нужны доноры крови:

«Друзья. Никогда не думал, что это напишу. Но мне сделали операцию на сердце. Прооперировали в Институте Сердца. Доноры в друзьях, спасайте) Сдать можно на Братиславской 5а, тел. 291 61 18 Пн.-Чт. с 9.00-12.00 Паспорт. Для Киевицкого Романа, 6 эт. кардиохирургия. Киевский Институт Сердца, группа любая. 10 доноров любых. Спасибо))) Подробности чуть позже».

Также все неравнодушные могут помочь Роману и финансово, перечислив благотворительные средства на лечение на карту банка 5168 7427 2347 2019 Киевицкий Р.В.