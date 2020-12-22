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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:20704

В первый день локдауна на Сумщине полиция составила 50 протоколов за нарушение карантина

С целью контроля за соблюдением карантинных ограничений на территории области за прошедшие сутки функционировали 60 рейдовых групп в составе около 130 сотрудников полиции.

В ходе профилактических мероприятий правоохранители обнаружили 50 нарушений карантина, по которым составлены соответствующие административные материалы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил карантина людей».

Из них - 41 протокол за нарушение ношения защитных масок и 9 - о деятельности заведений с нарушением карантина.

Полицейские просят граждан с пониманием относиться к нынешней сложной эпидемиологической ситуации и не допускать нарушений карантина. Ведь за их нарушение возможна не только административная, но и уголовная ответственность.

Находясь в общественных местах, следите за социальной дистанцией. Используйте средства индивидуальной защиты - респираторы и маски, в том числе изготовленные самостоятельно. Надевайте их правильно - закрывая ими нос и рот.

Помните: от вашего поведения зависит жизнь и здоровье ваше личное, ваших родных и всех окружающих, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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