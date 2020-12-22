Сумские футзалисты проиграли ивано-франковским Сегодня, 9 января, в Сумах прошел матч 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы», который шел 7-м, принимал ивано-франковский «Ураган», который был 4-м.

Счет открыли гости: на 10-й минуте отличился роман Кордоба. На 17-й Виталий Катеринин сравнял. Но на 35-й гости снова вышли вперед, - Роман Колток. Сумчане пытались отыграться, играли в 5 полевых игроков, но не получилось.

В итоге 1:2. После 16-го тура у сумчан осталось 14 очков, и они опустились на 8-е место, так как их обошел житомирский «ИнБев», обыгравший «Кардинал-Ривне» 2:1. «Ураган» же подянлся на второе место, - 34 очка.