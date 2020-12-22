На Сумщине определили лучший изолятор временного содержания В ГУ Нацполиции Сумщины подвели итоги деятельности изоляторов временного содержания за прошлый год.

Среди главных тем встречи - положительные наработки в работе, а также работа лучших изоляторов и противодействие дискриминации.

Начальник отдела организационного обеспечения деятельности мест временного содержания лиц Владимир Белошапка отметил изолятор временного содержания № 7 г.. Лебедин лучшим в области.

В частности чиновник отметил, что несмотря на то, что граждане совершили уголовные правонарушения, они остаются людьми и имеют право на достойное отношение. Поэтому нужно всячески избегать и предотвращать дискриминации по полу, возрасту, религии, состоянию здоровья и тому подобное.

К обсуждению темы присоединились представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Сумской области Дмитрий Бойченко, региональный координатор взаимодействия с общественностью уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Сумской области Марина Ежкун и старший инспектор по особым поручениям Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Украины Евгений Евтеев.