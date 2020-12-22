Продолжительность уроков во время дистанционного обучения: требования МЗ

С установлением жесткого карантина в Украине школы перейдут на дистанционное обучение. Напоминаем, что нормы использования технических средств следует соблюдать, ведь они разработаны с учетом интересов детей и сохранения их здоровья.
Согласно требованиям Санрегламента, непрерывная продолжительность учебной деятельности с использованием техсредств - телефоны, компьютеры, телевизоры, ноутбуки - в течение учебного занятия должна быть:
- для учащихся 1 классов - не более 10 минут;
- для учащихся 2-4 классов - не более 15 минут;
- для учащихся 5-7 классов - не более 20 минут;
- для учащихся 8-9 классов - 20-25 минут;
- для учащихся 10-11 классов на 1 час занятий до 30 минут, на 2 часа занятий - 20 минут.
При парных учебных занятиях для учащихся 10-11 классов - не более 25-30 минут в первом учебном занятии и не более 15-20 минут на втором.
После занятий с применением технических средств обучения учитель должен организовывать упражнения по двигательной активности и гимнастике для глаз, пишет Освитория.