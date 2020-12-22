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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:16165

Продолжительность уроков во время дистанционного обучения: требования МЗ

Согласно Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования, утвержденного приказом МЗ Украины, при использовании технических средств обучения на занятия виды учебной деятельности нужно чередовать.

С установлением жесткого карантина в Украине школы перейдут на дистанционное обучение. Напоминаем, что нормы использования технических средств следует соблюдать, ведь они разработаны с учетом интересов детей и сохранения их здоровья.

Согласно требованиям Санрегламента, непрерывная продолжительность учебной деятельности с использованием техсредств - телефоны, компьютеры, телевизоры, ноутбуки - в течение учебного занятия должна быть:

- для учащихся 1 классов - не более 10 минут;

- для учащихся 2-4 классов - не более 15 минут;

- для учащихся 5-7 классов - не более 20 минут;

- для учащихся 8-9 классов - 20-25 минут;

- для учащихся 10-11 классов на 1 час занятий до 30 минут, на 2 часа занятий - 20 минут.

При парных учебных занятиях для учащихся 10-11 классов - не более 25-30 минут в первом учебном занятии и не более 15-20 минут на втором.

После занятий с применением технических средств обучения учитель должен организовывать упражнения по двигательной активности и гимнастике для глаз, пишет Освитория.

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