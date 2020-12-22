В Сумах назначили награду за информацию о воре, укравшем три камеры наблюдения (видео) Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Юрий Титаренко.

«Уважаемые друзья. Сегодня 9.01.2021р. в период времени с 00.30 до 01.30 неизвестный сорвал три камеры видеонаблюдения на фасаде помещения, где находится магазин кулинарии «Мамина Кулинария», по адресу: г.Сумы, ул. Я.Мудрого, 61. Согласно записей видеонаблюдения, это было лицо мужского пола, крепкого телосложения, ростом около 1,6 м, одето в куртку темного цвета, предположительно темно-коричневого - на видео камеры, которая работала в режиме дневной съемки, эта же куртка, в режиме ночной съемки, выглядит как светлая, черные брюки, под курточкой черная кофта с капюшоном, который был одет на голову. Камеры срывались с помощью инструмента, изготовленного из металлопластиковой трубы, в которую одета петля. Того, кто поможет найти преступника, ждет вознаграждение 2 000 грн», - написал он.