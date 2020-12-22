Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:29379

В Сумах назначили награду за информацию о воре, укравшем три камеры наблюдения (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Юрий Титаренко.

«Уважаемые друзья. Сегодня 9.01.2021р. в период времени с 00.30 до 01.30 неизвестный сорвал три камеры видеонаблюдения на фасаде помещения, где находится магазин кулинарии «Мамина Кулинария», по адресу: г.Сумы, ул. Я.Мудрого, 61. Согласно записей видеонаблюдения, это было лицо мужского пола, крепкого телосложения, ростом около 1,6 м, одето в куртку темного цвета, предположительно темно-коричневого - на видео камеры, которая работала в режиме дневной съемки, эта же куртка, в режиме ночной съемки, выглядит как светлая, черные брюки, под курточкой черная кофта с капюшоном, который был одет на голову. Камеры срывались с помощью инструмента, изготовленного из металлопластиковой трубы, в которую одета петля. Того, кто поможет найти преступника, ждет вознаграждение 2 000 грн», - написал он.

Право

Новости

На Сумщине 42160 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:38
Локдаун с 8 января: что будет работать, а что закрывается в Сумах? 1
06.01.2021 20:00
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
В Сумах назначили награду за информацию о воре, укравшем три камеры наблюдения (видео)
Сегодня 19:29
Продолжительность уроков во время дистанционного обучения: требования МЗ
Сегодня 18:16
Сумские футзалисты проиграли ивано-франковским
Сегодня 14:51
Юлия Джима ухудшила позиции после гонки преследования
Сегодня 14:46
В первый день локдауна на Сумщине полиция составила 50 протоколов за нарушение карантина
Сегодня 14:20
Столичному медийщику из Сум ищут доноров крови в Киеве
Сегодня 13:03
Депутат Сумского горсовета обвинил мэра в лоббировании интересов маршрутчиков
Сегодня 12:48
В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине
Сегодня 12:28
В Сумах проведут онлайн-забег SnowmanRun
Сегодня 11:46
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.