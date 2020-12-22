Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 01:09199

В воскресенье часть троллейбусов ездит по расписанию рабочего дня

КП «Электроавтотранс» сообщает, что 10 января коммунальный транспорт ездит по расписанию рабочего дня.

Это касается троллейбусов № 1, 2, 9, 12, 17 и 20. Это связано с рабочим днем на ПАО «Сумыхимпром».

Остальной коммунальный транспорт - по расписанию выходного дня.

Общество

Новости

На Сумщине 42160 случаев заболевания COVID-19: подробности
Вчера 09:38
Локдаун с 8 января: что будет работать, а что закрывается в Сумах? 1
06.01.2021 20:00
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
В воскресенье часть троллейбусов ездит по расписанию рабочего дня
Сегодня 01:09
Сумских водителей предупреждают о гололедице
Вчера 21:43
В Сумах назначили награду за информацию о воре, укравшем три камеры наблюдения (видео)
Вчера 19:29
Продолжительность уроков во время дистанционного обучения: требования МЗ
Вчера 18:16
Сумские футзалисты проиграли ивано-франковским
Вчера 14:51
Юлия Джима ухудшила позиции после гонки преследования
Вчера 14:46
В первый день локдауна на Сумщине полиция составила 50 протоколов за нарушение карантина
Вчера 14:20
Столичному медийщику из Сум ищут доноров крови в Киеве
Вчера 13:03
Депутат Сумского горсовета обвинил мэра в лоббировании интересов маршрутчиков
Вчера 12:48
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.