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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:00209

В Сумах стартует серия онлайн-забегов JurassicRun

Уже 1 февраля стартует онлайн-серия из шести этапов #JurassicRun!

Первый этап будет с 1 по 15 февраля. Также организаторы добавили дистанцию 1 км для детей.

Регистрация открыта здесь: vseprobegi.org/race/1587.

Только 100 слотов на все дистанции.

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Сумские щепкинцы представят новогоднюю сказку
09.12.2020 16:33

Сумские щепкинцы представят новогоднюю сказку

С 21 по 30 декабря в Сумском театре им. Щепкина будут показывать новогоднюю сказку «Белоснежка и семь гномов»....

Сьогодні у Сумах відкриється фотовиставка «#ГероїСередНас»
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Це — проєкт про 13 героїв учасників АТО/ООС, які пройшли горнило війни, повернулися додому та продовжують виконувати важливу соціальну місію....

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Сьогодні в Сумах презентують виставку живопису Заслуженого художника України

Сьогодні, 1 грудня, міська галерея запрошує сумчан на виставку живопису Заслуженого художника України, живописця, графіка Ігоря ВАСИЛЕВСЬКОГО....

Сумчан приглашают на забег памяти тренера
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Сумчан приглашают на забег памяти тренера

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У Сумах відкриється фотовиставка «#ГероїСередНас»
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У Сумах відкриється фотовиставка «#ГероїСередНас»

Це — проєкт про 13 героїв учасників АТО/ООС, які пройшли горнило війни, повернулися додому та продовжують виконувати важливу соціальну місію....

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Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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