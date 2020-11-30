В Сумах стартует серия онлайн-забегов JurassicRun

Первый этап будет с 1 по 15 февраля. Также организаторы добавили дистанцию 1 км для детей.
Регистрация открыта здесь: vseprobegi.org/race/1587.
Только 100 слотов на все дистанции.
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