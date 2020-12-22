Сегодня Сумской исполняется 82 года

Сумская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1939 года.
Что интересно, ни на сайте Сумской облгосадминистрации, ни облсовета нет никаких анонсов или новостей относительно сегодняшнего дня.
Хоккеистки МСК «Сумчанка» стали героинями календаря на 2021 год.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
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