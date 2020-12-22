Мэр Шостки стал тиктокером Мэр Шостки Николай Нога зарегистрировался в соцсети Тик ток.

За два дня у него уже 11 записей и 24 подписчика. Сам мэр подписан на 100 других участников.

Пока Николай Нога не танцует, но музыку использует…