В Тростянце тоже собрался митинг против повышения тарифов (видео) В Тростянце тоже собрался митинг против повышения тарифов (видео)

Собралось более сотни человек. Они требуют объяснить им, почему повышаются тарифы и собираются отнести свои требования в горсовет. Напомним: сегодня в Шостке также прошел митинг против повышения тарифов.