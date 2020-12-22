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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Новоизбранные руководители Ахтырского района за год не заработали ни копейки

25 октября 2020 года состоялись местные выборы, после которых был образован Ахтырский район на территории бывших Ахтырского, Тростянецкого и Великописаревского районов.

На первой сессии Ахтырской районного совета тайным голосованием был избран глава райсовета, ранее член «Партии регионов», а теперь депутат от партии «Слуга народа» Сергей Киричко. Позже, несмотря на отсутствие бюджета и отрицание части корпуса был выбран второй замглавы Валерий Партала, пишет Тростянец.инфо.

Оба депутата после своего избрания подали декларации в НАПК, в которых оказалось, что ни один, ни другой денег в 2019 году не заработали.

Сергей Киричко задекларировал только зарплату жены и 17 000 долларов наличности, которые внезапно появились в семье именно в декларации за 2019 год, ведь в декларации Светланы Киричко за 2018, 2017, 2016 годы этих денег не было. Было только 3 кредита (2 на себя, 1 на человека) и пособие по безработице в сумме 20 000 гривен для Сергея Киричко в 2017 году. Так что за 2018 и 2019 Сергей Киричко не заработал ни копейки, хотя шел на выборы как заместитель главы ООО «Комышанское».

Валерий Партала в 2019 году сам не заработал ни копейки, а прожить год сумел за счет подарка от мамы с заработков, в сумме 30 000 гривен. Идя на выборы Валерий Партала указал, что работает журналистом тростянецкой газеты «Тиждень».

По информации издания, вопросам внесения недостоверных данных в декларацию уже занимается НАПК, а налоговая служба проведет проверки по предыдущему месту работы обоих чиновников.

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