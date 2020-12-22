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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

9 января в 14:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Веселый Подол, с. Мелешовка Недригайловской ОТГ.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что огнем охвачено перекрытие на площади до 5 кв. м. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом, а также его перекидывания на рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 14:38 пожар был локализован, в 15:20 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено одну единицу спецтехники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательной печи и дымохода, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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